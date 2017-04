Milan-Palermo, probabili formazioni: Suso subito titolare?

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

07/04/2017 08:32

MILAN PALERMO PROBABILI FORMAZIONI / Domenica a San Siro alle ore 15:00 va in scena Milan-Palermo, partita valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2016/2017. Un match che può essere un'ultima spiaggia per entrambe le squadre. Quella rossonera deve assolutamente vincere per evitare di perdere il treno Europa League. Il pareggio di Pescara è stato deludente e serve un pronto riscatto di fronte al proprio pubblico. La compagine siciliana è a 7 punti dalla zona salvezza ed è reduce da quattro sconfitte consecutive (1 punto nelle ultime sette giornate). Per credere ancora nella permanenza in Serie A, ai rosanero serve un'impresa a Milano.

Milan-Palermo: le scelte di formazione di Montella e Lopez a San Siro

Vincenzo Montella punterà ancora sul modulo 4-3-3, ormai collaudato, anche se il presidente Silvio Berlusconi non ha nascosto la preferenza per un 4-3-1-2 con il trequartista e due punte. Ma il mister rossonero va avanti per la sua strada, senza farsi influenzare. Confermatissimi Gianluigi Donnarumma in porta con Alessio Romagnoli Gabriel Paletta come difensori centrali. Sulle fasce Mattia De Sciglio, sempre al centro di voci di calciomercato, e Davide Calabria sono al momento i favoriti rispetto a Leonel Vangioni.

In mediana le scelte di Montella non sono del tutto chiare ancora. La certezza sembra essere il ritorno di Juraj Kucka, la cui forza fisica è fondamentale in mezzo al campo. Josè Ernesto Sosa, nonostante la prova opaca di Pescara, dovrebbe essere riconfermato da regista. Il posto di mezzala sinistra potrebbe andare a Mario Pasalic (in vantaggio su Mati Fernandez). Attenzione allo scalpitante Manuel Locatelli, molto motivato ad avere una nuova chance. Montella lo valuterà.

In attacco sono certi di partire titolari sia Gerard Deulofeu che Carlos Bacca (Gianluca Lapadula, salvo sorprese, partirà dalla panchina). La sorpresa, stando alle recenti news Milan, può essere il ritorno dall'inizio di Suso, che sta recuperando bene dall'infortunio e si sta allenando col gruppo in questi giorni. Se lo spagnolo non venisse rischiato subito, allora giocherà nuovamente Lucas Ocampos nel tridente offensivo.

Il Palermo dovrebbe essere schierato da Diego Lopez con un 3-5-1-1 che in fase difensiva si trasforma in una sorta di 5-4-1 con gli esterni che si abbassano e la seconda punta che ripiega. In difesa davanti ad Andrea Fulignati il tris Vitiello-Gonzalez-Goldaniga. A centrocampo sulle fasce dovrebbero agire Andrea Rispoli a destra e Giuseppe Pezzella a sinistra. Squlificato Alessandro Gazzi, il trio di interni in mediana dovrebbe essere Bruno Henrique-Jajalo-Chochev. Sicuro titolare il bomber Ilija Nestorovski (10 gol in campionato), ballottaggio tra Alessandro Diamanti e Aleksandar Trajkovski sul giocatore che dovrà supportarlo.

Di seguito il riassunto delle probabili formazioni in vista di Milan-Palermo, anche se c'è tempo fino a domani per i due allenatori per stravolgere tutto.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Paletta, Romagnoli, Calabria; Kucka, Sosa, Pasalic (Mati Fernandez); Suso (Ocampos), Bacca, Deulofeu. Allenatore: Montella

PALERMO (3-5-1-1): Fulignati; Vitiello, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Bruno Henrique, Jajalo, Chochev, Pezzella; Diamanti (Trajkovski), Nestorovski. Allenatore: Diego Lopez