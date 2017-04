04/04/2017 21:23

ROMA LAZIO MILINKOVIC / Il gol di Milinkovic-Savic che ha portato la Lazio in vantaggio nel derby contro la Roma di coppa Italia ha acceso gli animi in campo. In particolare la panchina giallorossa non avrebbe gradito l'esultanza biancoceleste che è avvenuta proprio sotto i loro occhi. Tutti i calciatori della Roma a disposizione di Spalletti si sono alzati facendo presente il loro malumore.

B.D.S.