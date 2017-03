Calciomercato Juventus, sfuma Dahoud: resterà in Germania

29/03/2017 21:11

CALCIOMERCATO JUVENTUS DAHOUD BORUSSIA DORTMUND / Il futuro di Mahmoud Dahoud non sarà in Italia. Come rivela 'derwestern.de', il centrocampista del Borussia M'Gladbach al termine della stagione si trasferità al Borussia Dortmund. I gialloneri hanno trovato l'accordo col ragazzo classe 1996 e pagheranno la clausola di 10 milioni di euro per accaparrarselo. Il centrocampista tedesco di origini siriane piaceva anche a Juventus e Milan.

D.G.