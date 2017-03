Calciomercato Juventus, Allegri vede il rinnovo

Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

28/03/2017 20:51

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Un futuro che sembrava in bilico, ora porta invece le tinte bianconere. Max Allegri e la Juventus sempre più destinati a stare insieme. Le voci di calciomercato che circolavano ormai da qualche mese e che avrebbero voluto l'ex allenatore di Cagliari e Milan in Inghilterra sembrano solo un ricordo e nel domani di Allegri ci sarà ancora la Juve. Niente più trasferimento, nessun saluto a fine stagione: anzi, da Torino - riporta 'IlMessaggero.it' - rilanciano e sembra nell'aria un rinnovo contrattuale per il tecnico, attualmente in scadenza nel 2018, almeno fino al 2020.

Allegri resta per far crescere la Juve

E proprio nel 2020 doveva scadere l'eventuale accordo con l'Arsenal che, in caso di addio ad Arsene Wenger, sembrava voler puntare proprio su Max. Dall'Inghilterra, però, tutto tace e nessun contatto serio c'è mai stato tra le parti.

Dall'altra parte, Allegri sa bene di avere tra le mani una Juventus che può ancora crescere ed andare lontano. Nella testa del mister oggi, oltre allo scudetto da conquistare, la doppia sfida contro il Barcellona ai quarti di Champions, una gara che potrebbe dire tanto anche sul suo futuro.

A prescindere da come finirà, però, Agnelli non vuole lasciarsi sfuggire Allegri: con la sua permanenza, la società bianconera potrebbe dare il via alle operazioni di rinnovamento del calciomercato Juventus, cambiando qualche pedina e confermandone altre, ma soprattutto andando a trovare sul mercato quello che ancora manca.

Se Dani Alves e Khedira sembrano infatti in odor di cessione, forte è l'interessamento al solito Tolisso che potrebbe ringiovanire la mediana bianconera. In attacco si pensa al gran colpo, soprattutto se dovesse andar via Mandzukic, ma la società piemontese vuole trattenere ancora Leonardo Bonucci - in odor di Premier da un paio di sessioni di mercato - e la conferma di Allegri sarebbe il primo passo per la permanenza del centrale azzurro.