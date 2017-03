Napoli, i piccoli del 2003 vincono la Nike Cup. E si riparla di 'scugnizzeria'

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

27/03/2017 13:00

NAPOLI 2003 NIKE CUP / Scugnizzeria. Così l'aveva chiamata Aurelio De Laurentiis qualche anno fa, tra una chiacchiera e una rivelazione di mercato. Ebbene, sembra che pian piano il progetto di un settore giovanile degno di tal nome stia prendendo forma anche a Napoli. Una bella soddisfazione arriva dai Giovanissimi, classe 2003. I tredicenni azzurri guidati da mister Sorano hanno vinto la Nike Cup battendo ai rigori il Sassuolo, in uno di quei tornei che a livello giovanile hanno grandissima importanza e fanno da 'termometro' a quello che sarà il panorama youth da qui a qualche anno. E così le parole del presidente De Laurentiis di qualche anno fa, quelle sulla "scugnizzeria", iniziano a prendere un senso, quasi una forma. Certo, una rondine non fa "primavera", è proprio il caso di dirlo, ma di sicuro dopo ieri si può essere un po' più ottimisti.

Da Sorano a Grava passando per Giuntoli: le giovanili del Napoli vedono la luce

Mister Gennaro Sorano è il volto 'senior' del trionfo degli azzurrini, l'allenatore di un bel gruppo di ragazzini che ha il volto imberbe del portiere Baietti, grande protagonista nei calci di rigore che hanno deciso la finale col Sassuolo ed elogiato pubblicamente anche da Umberto Chiariello nel corso di 'Campania Sport', che a Napoli è una specie di istituzione in materia di calcio giovanile. Ma il progetto che ha portato a questa vittoria ha al vertice un nome che ai tifosi del Napoli dice più di qualcosa: Gianluca Grava, l'indimenticato 'Gravatar' dei primi anni di De Laurentiis, ora diventato responsabile unico del settore giovanile. Ma anche il deus ex machina del mercato Napoli, Cristiano Giuntoli, sta facendo un gran lavoro, scovando in giro per l'Italia e per il mondo talenti che iniziano a far salire il tasso tecnico della Primavera azzurra, eliminata ai quarti di finale del 'Viareggio' ma protagonisti di una gran bella figura. Protagonista assoluto Leandrinho, il brasiliano acquistato a gennaio, che sembra già di un altro livello, ma ottime notizie arrivano anche dall'altro nuovo acquisto Zerbin. Intanto anche alcuni dei ragazzi passati alla fase post-Primavera iniziano a farsi valere anche nel calcio dei grandi. E' il caso, ad esempio, di Luperto e Bifulco, ottimi in Serie B con Pro Vercelli e Carpi, o di Gnahorè che guadagna sempre più spazio a Perugia. Ora è il caso di intervenire sulle strutture, che il Napoli non possiede e che - per ora - delega a terzi, a differenza di quasi tutte le altre società di A. C'è tempo e ci sarà modo, anche perché è bene non dimenticare mai che questa società ha solo 13 anni, essendo nata nel 2004. E qualcosa anche a livello dirigenziale - altra grossa falla nel promettente progetto Napoli - inizia a muoversi, con l'idea Abodi che inizia a prendere forma. Insomma, la strada da percorrere è ancora lunga, ma il progetto Scugnizzeria non è più impossibile, almeno a lunga gittata. Piccoli Insigne crescono e - se tutto va bene - possono crescerne sempre di più.