Juventus, Khedira: "I bianconeri sono stati la scelta giusta"

26/03/2017 12:16

JUVENTUS GERMANIA KHEDIRA / Nella giornata di oggi la Germania sarà impegnata contro l'Azerbaigian, con Khedira titolare con la fascia da capitano al braccio. Il centrocampista è giunto alla sua 70esima presenza e, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa, parlando anche di Juventus: "Sono in una delle fasi migliori della mia carriera. Sono in forma e ho trovato la giusta strada. La Juventus è stata la scelta giusta per me. In Italia sono migliorato, divenendo tatticamente più flessibile".

L.I.