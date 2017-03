Cagliari, Rastelli: "Spero di esserci nel nuovo stadio. Borriello straordinario"

25/03/2017 15:39

CALCIOMERCATO CAGLIARI RASTELLI / In occasione dell'amichevole contro il Sorso, il tecnico del Cagliari, Rastelli, ha parlato della sua squadra, facendo il punto sulla stagione: "Non è stato facile - esordisce l'allenatore ai microfoni di 'Sky Sport' - La Serie A è una categoria diversa dalla B. Il bilancio è certamente positivo e proveremo a renderlo più positivo".

FUTURO - "Vivo alla giornata ma ho la fortuna di lavorare in una società seria e spero che il mio lavoro venga apprezzato. Sarebbe bello giocare nel nuovo stadio".

PALERMO - "Saremo rivali con Lopez, che qui è molto amato, cercheremo di fare un risultato positivo"

BORRIELLO - "Credo che stia trovando una seconda giovinezza. Stagione straordinaria non solo per i gol. Qualche acciacco fisico lo ha messo un po' da parte ma è pronto per questo finale".

M.S.