Calciomercato Fiorentina, futuro Sousa: nessun contatto col Borussia

25/03/2017 13:15

CALCIOMERCATO FIORENTINA SOUSA BORUSSIA DORTMUND / Futuro tutto da scrivere per Paulo Sousa. Il tecnico che nei giorni scorsi è stato accostato al Borussia Dortmund dovrebbe lasciare la Fiorentina a fine stagione. Sull'incontro con i tedeschi, però, arrivano smentite. Il consigliere d'amministrazione, Puller, avvistato a Firenze, secondo quanto riportato da 'corrieredellosport.it', non avrebbe incontrato Sousa ma sarebbe sbarcato in Italia per interessi privati.

M.S.