Roma, la reazione del web al confronto Totti-Costanzo su Spalletti

24/03/2017 11:50

ROMA TOTTI COSTANZO / Nella serata di ieri, giovedì 23 marzo, in tv è stata trasmessa l'intervista condotta da Maurizio Costanzo al capitano della Roma Francesco Totti. Durante la puntata, il conduttore tv ha dedicato un messaggio a Spalletti: "Ritengo abbia fatto molte scelte sbagliate su Totti. Se non ci guarda, qualcuno lo riferirà. Si faccia un esame di coscienza o si prenda una vacanza - ha detto Costanzo - Essendo romanista da una vita far entrare Totti gli ultimi 5 minuti è una stron**ta. Questa parola è per Spalletti".

Tanti i commenti sul web. Eccone una selezione:

#Totti, padre di famiglia, che si rivolge a Costanzo dandogli del "lei", è l'educazione. Altro che i bimbetti di oggi. #LIntervista — Marcello Elle (@MarcelloElle) 23 marzo 2017

Chi si stupisce di come si comporta a volte #Spalletti, ascoltasse le parole di #Costanzo. Bravo #Totti a non cascarci #lintervista — Marco Iannelli (@mar_iannelli) 24 marzo 2017

Per cominciare io tifo #ASRoma,ma comunque mi ha fatto piacere che #Costanzo ha difeso #Totti,quando ci ricapita un giocatore cosi',MEDITATE — FABIO CIOCI (@fabiocioci) 24 marzo 2017

Quindi #Totti avrebbe concordato intervista da Costanzo per attaccare Spalletti.

Poi vi lamentate dei giornalisti, cari presunti tifosi. — Ernesto Pellegrini (@ErnstPellegrini) 24 marzo 2017