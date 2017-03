Napoli, Insigne e il rinnovo: "Aspetto la società, mi farò ammazzare per questa maglia"

Silvio Frantellizzi (Twitter: @SilFrantellizzi)

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Lorenzo Insigne, intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' dal ritiro della Nazionale italiana, ha parlato così del suo futuro al Napoli, minacciato dal mancato rinnovo del contratto che lo lega al club azzurro: "Questa estate ci siamo incontrati con il Napoli, anche se il primo incontro non è andato benissimo. Fino a quando sarò qui darò il massimo. Dei rinnovi ne parlano gli agenti, io ho dato la mia piena disponibilità al presidente e spero che la accolga".

"Rispetto al passato ho fatto dei passi indietro dal punto di vista economico, c'erano diverse società che mi offrivano di più anche nel settore giovanile, quando i giovani andavano all'esterno e offrivano tanto alla famiglia. In quel periodo non avevamo nulla ma non ho sentito la necessità di andare, insieme a mio padre decidemmo di non lasciare Napoli perché il mio sogno era giocare nel Napoli e se dovesse infrangersi, non sarà per colpa mia. Il mio sogno era arrivare in Serie A, giocare nel Napoli e vincere un trofeo importante con il Napoli, fino a quando indosserò questa maglia mi farò ammazzare per questa maglia. Se qualcuno vorrà rompere questo mio sogno ci rimarrò male, ma poi bisogna andare avanti. Il rinnovo? Sto aspettando loro, se mi vogliono incontrare darò sempre la mia massima disponibilità. Al presidente ho già detto abbastanza, non mi va di tornare sull'argomento. Con la coscienza sono a posto, ho espresso la mia posizione, se vuole continuare questo matrimonio bene, altrimenti ognuno andrà per la sua strada".