20/03/2017 20:04

NEWS LAZIO/ La Lazio è tornata da Cagliari con un misero punticino, figlio del deludente 0-0 ottenuto al 'Sant'Elia' dagli uomini di Simone Inzaghi. Un pareggio che però non basta a scalfire l'umore della truppa biancoceleste, come evidenziato da Wesley Hoedt su 'Instagram': "Siamo molto delusi per i due punti persi, però guardiamo avanti - ha scritto il difensore olandese - non molliamo mai".

S.F.