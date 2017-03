FOTO - Napoli, lo striscione anti Juventus porta fortuna

20/03/2017 09:05

STRISCIONE NAPOLI RIGORI / Due domeniche fa, in occasione del match casalingo contro il Crotone, per la prima volta i tifosi del Napoli avevano esposto uno striscione contro la Juventus per i rigori assegnati ai bianconeri nel match di andata di Coppa Italia. Ieri i partenopei lo hanno portato anche in trasferta a Empoli e... ha portato fortuna. Dopo i due penalty assegnati alla squadra di Sarri contro i calabresi, infatti, ne sono arrivati altri due contro i toscani. C'è da scommettere che dopo la sosta per le Nazionali lo vedremo ancora nella curva partenopea.

