Calciomercato Inter, il Barcellona irrompe su Di Maria

15/03/2017 22:10

CALCIOMERCATO INTER DI MARIA BARCELLONA / Spunta una concorrente temibile per Inter e Juventus nella corsa al sogno Angel Di Maria. Come rivela 'LeSport10', il Barcellona sarebbe rimasto molto colpito dalla crescita dell'argentino sotto la Torre Eiffel ed avrebbe già allacciato i primi sondaggi per tastarne la disponibilità a tornare in Spagna.

L'esterno, infatti, ha già militato nei 'rivali' del Real Madrid ma sarebbe ben contento di vestirsi di blaugrana per ritrovare come compagno (non solo in nazionale) di squadra Leo Messi. Strapparlo al Paris Saint-Germain non sarà comunque una passeggiata visto che lo considerano un elemento cardine del progetto.

D.G.