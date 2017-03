Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Keita

15/03/2017 09:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS KEITA - Il cambio di modulo apportato dal tecnico Massimiliano Allegri nell'ultimo periodo, ha fatto tornare di moda in casa Juventus, l'esigenza di rinforzare, durante la prossima sessione estiva del calciomercato, il reparto avanzato per quel che riguarda le corsie esterne. Sono infatti tanti i centrocampisti presenti in rosa, mentre le ali a disposizione del 49enne allenatore di Livorno, non sembrano essere sufficienti, soprattutto se si intendesse continuare ad utilizzare questo schieramento (che sta decisamente dando risultati positivi) anche in futuro. La possibilità di intervenire per 'rimpolpare' il ruolo, potrebbe trasformarsi addirittura in necessità, qualora Mario Mandzukic, riadattato con successo nel ruolo da Allegri, lasciasse Torino in estate. Sull'ex Atletico Madrid e Bayern Monaco infatti, sono in pressing ben quattro formazioni straniere, ovvero il Beşiktaş, il West Ham, il Marsiglia e il Galatasaray.

Calciomercato Juventus, caccia all'esterno offensivo: salgono le quotasioni di Keita Baldé Diao

Non stupisce dunque, che Beppe Marotta , direttore generale e amministratore delegato della Juve, è già al lavoro per individuare il giusto tassello da inserire nel mosaico bianonero. Tra i primi nella lista figura Douglas Costa, 26enne brasiliano del Bayern Monaco. I rapporti con i bavaresi sono buoni, ma potrebbero esserci diversi ostacoli nel condurre la trattattiva: Carlo Ancelotti punta sul giocatore, il suo contratto scadrà soltanto nel giugno del 2020, la società tedesca non lo lascerebbe partire per una cifra inferiore ai 35-40 milioni di euro. Il discorso non cambia molto per un altro nome 'papabile', quello di Angel Di Maria: il 29enne argentino ha un accordo con il PSG fino al 2019 e la sua valutazione si aggira sempre intorno ai 40 milioni. Per altri motivi, più che altro di 'piazza', difficile anche la pista che porta a Federico Bernardeschi della Fiorentina.

Ecco che quindi, si affacciano soluzioni nuove sull'orizzonte piemontese. Nelle ultime ore si è parlato per la 'Vecchia Signora' di un interesse per Riyad Mahrez del Leicester City, 26enne franco-algerino, sotto contratto con gli inglesi fino al giugno del 2020. Ma è un'altra l'opzione che sta prendendo quota nelle ultime ore: quella che porta il nome di Keita Baldé Diao della Lazio. Il giocatore è stato già accostato in passato al calciomercato Juventus e, visto che molto difficilmente prolungherà il suo contratto con i biancocelesti (in scadenza nel giugno del 2018), potrebbe essere il giusto compromesso, considerata la qualità, il prezzo e l'età. Ma sull'ex Barcellona è folta la concorrenza: Milan, Inter e Napoli da tempo tengono sott'occhio il 22enne nazionale senegalese.

F.S.