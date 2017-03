Calciomercato Inter, da Di Maria a Mertens: è caccia al top player

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

14/03/2017 07:33

CALCIOMERCATO INTER DI MARIA / Grazie al perentorio successo per 7a1 contro l'Atalanta, Stefano Pioli ha (definitivamente?) conquistato il cuore dei tifosi dell'Inter e, ora, la sua permanenza sulla panchina nerazzurra il prossimo anno appare più concreta.

Secondo quanto si legge su 'La Gazzetta dello Sport', l'allenatore interista ha già fatto la sua prima richiesta di calciomercato Inter: l'obiettivo numero uno di Pioli è Angel Di Maria del Paris Saint-Germain. La trattativa col PSG non è ancora partita in via ufficiale, ma qualche segnale sarebbe già partito da Milano.

L'operazione non si presenta facilissima e, per questo, l'Inter valuta le alternative che offre il calciomercato: i radar nerazzurri sono puntati su Dries Mertens, in scadenza di contratto nel 2018 col Napoli (secondo 'Tuttosport', il club partenopeo è disposto a raddoppiare l'ingaggio, attorno ai 3 milioni, per blindare l'attaccante belga fino al 2021).

L'Inter, inoltre, ha sondato il terreno per Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund ed Alexis Sanchez dell'Arsenal, ma le alte richieste d'ingaggio (rispettivamente 11 e 15 milioni di euro all'anno) hanno 'stoppato' le trattative. In Italia, i due nomi caldi per l'attacco sono quelli di Federico Bernardeschi della Fiorentina e Domenico Berardi del Sassuolo. Il colpo italiano potrebbe essere in aggiunta ad uno dei nomi sopracitati.