Milan, Suso infortunato: messaggio ai tifosi rossoneri

11/03/2017 22:15

NEWS MILAN/ Momento difficile per Suso che ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e dovrà aspettare per conoscere i tempi di recupero. I tifosi del Milan gli hanno manifestato tutto il proprio affetto e lo spagnolo li ha ringraziati con questo messaggio su 'Instagram': "Grazie per il vostro messaggio, non è grave e spero di tornare il più presto possibile. E' difficile ma mi tocca aiutare la squadra da fuori campo".

S.F.