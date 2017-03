Fiorentina-Cagliari, Rastelli: "Domani Gabriel riposa. Futuro? Mi vedo già nel nuovo stadio"

11/03/2017 14:10

FIORENTINA CAGLIARI RASTELLI / Alla vigilia di Fiorentina-Cagliari, Massimo Rastelli ha preso la parola in conferenza stampa: "Rientra Faragò, mentre Deiola si ferma. Gabriel? E' un giocatore che non si discute, ma io devo fare delle valutazioni. Gli darò un turno di riposo per ricaricare le pile. Giocherà Rafael. Modulo? Il 4-4-2 ci ha ultimamente dato equilibrio e non escludo il suo utilizzo".

Una battuta, poi, la regala anche sul suo futuro: "Mi vedo allenatore del Cagliari nel nuovo stadio. Sto benissimo a Cagliari, ma non posso fare ragionamenti a lungo termine".

D.G.