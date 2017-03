Juventus-Milan, Allegri: "Donnarumma strepitoso. Rigore? Io domenica non ho parlato"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

10/03/2017 23:29

JUVENTUS MILAN ALLEGRI / Nel post-partita infuocato di Juventus-Milan, ai microfoni di 'Sky' interviene il tecnico bianconero Massimiliano Allegri che analizza il match: "Nel secondo tempo abbiamo concesso qualche occasione, nel primo solo la ripartenza di Bacca dopo aver avuto diverse occasioni per raddoppiare. La squadra ha fatto una bella partita, abbiamo tirato tanto e abbiamo trovato un Donnarumma strepitoso. La squadra ha lavorato bene. Avevamo preparato la partita così con Dani Alves lì davanti e Barzagli dietro pronto per mettersi a 3. Pjaca deve essere più severo quando arriva vicino alla porta. Non potevo assolutamente cambiare sistema di gioco a 5 minuti dalla partita".

Sul rigore: "Cosa devo aver visto? Se l'addizionale era piazzato bene e ha dato rigore... Credo che comunque sarebbe andata, con una vittoria o un pareggio, la squadra ha fatto una bella partita. Gli episodi ci sono contro e a favore, io domenica ad Udine non ho parlato di rigori o espulsioni, ho detto che era stata una Juve brutta e ho parlato del pareggio. Stasera abbiamo giocato bene, ci voleva una prestazione del genere per vincere. Noi ora dobbiamo lavorare su alcune ripartenze perché ne abbiamo concesse troppe. Stasera era importante andare in vantaggio, poi abbiamo preso gol per una lettura sbagliata e ci dobbiamo lavorare. Credo ci siano ancora ampi margini di miglioramento con Higuain che ha partecipato di più e deve ancora partecipare meglio perché ha tecnica".



Chiosa sullo scudetto: "Quando stai davanti il destino è nelle tue mani, è una vittoria in meno che ci manca. Il nsotro campionato è ancora lungo perché ci mancano ancora partite importanti e oggi la vittoria pesa molto".