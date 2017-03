Calciomercato Milan, dubbio Deulofeu: ipotesi Tello per la fascia

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

07/03/2017 08:28

MILAN TELLO FIORENTINA DEULOFEU / Il nuovo Milan inizia a prendere forma. Montella si diverte a dare chance ai propri giovani, evidenziando come il gran lavoro con la Primavera, da anni marchio di fabbrica dei rossoneri, alla fine possa dare i propri frutti anche a grandi livelli. Si sogna un'Europa disputata con tanti baby milanisti, italiani, che sappiano quante valga la maglia che indossano. Al loro fianco però sarà necessario aggiungere giocatori esperti, di valore e spessore, in grado di fare la differenza da un momento all'altro, di spaccare la gara in due con un'accelerazione.

Uno di questi il Milan pare averlo trovato, Deulofeu. Da subito nel cuore dei tifosi rossoneri, ha saputo ritagliarsi il proprio spazio a suon di corse a perdifiato, assist e gol. E' di certo un valore aggiunto per la rosa di Montella ma soprattutto un prodotto della cantera del Barcellona. Braida ha di recente sottolineato come il classe '94 non sia ancora riuscito a esprimere tutto il proprio potenziale, restando in silenzio su un possibile ritorno al Barcellona. Il Milan ha dalla sua un prestito oneroso, che non lo tutela per eventuali trattative future. Nessuna opzione per i rossoneri, con Galliani riuscito a persuadere l'Everton ad accettare questa formula, in una fase transitoria per il club milanese. Montella adora Deulofeu ma potrebbe vederlo partire nel prossimo mercato Milan. Quella rossonera potrebbe essere stata una vetrina fin troppo positiva.

Calciomercato Milan, l'alternativa a Deulofeu viene ancora dal Barcellona

Qualche anno in più di Deulofeu, classe '91, ma nel pieno nella crescita è Christian Tello, attualmente in forza alla Fiorentina di Sousa. Corvino era riuscito a strappare un ottimo accordo al Barcellona nello scorso calciomercato, con un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, senza alcuna 'recompra' per i catalani.

La situazione in casa viola va però cambiando di giorno in giorno. Doveva essere l'anno della riconferma in Europa, sfumata tragicamente in casa contro il Borussia e, per quanto riguarda la prossima stagione, gli obiettivi potrebbero ridursi a campionato e Coppa Italia.

Il futuro di Sousa è in bilico e pare possa salutare la viola al termine della stagione. In un clima tale, con un possibile nuovo tecnico con una differente visione di gioco, non pare irreale ipotizzare un ritorno a casa di Tello, non riscattato da una Fiorentina in preda ad altre situazioni da dover gestire.

Un esterno potente, in grado di mettere in ansia le difere avversarie. Meno preciso di Deulofeu quando si tratta di entrare in area ma ancora modellabile, soprattutto se messo sotto la guida di un allenatore come Montella.