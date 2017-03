03/03/2017 23:56

NEWS CAGLIARI/ Buone notizie per Massimo Rastelli in vista della sfida di campionato contro l'Inter. Il tecnico del Cagliari ha recuperato Borriello e Padoin che oggi sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo e si candidano per una maglia da titolare nel prossimo match di campionato.

S.F.