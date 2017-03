03/03/2017 08:51

CALCIOMERCATO INTER FOFANA / A caccia di rinforzi a centrocampo, l'Inter guarda (anche) in casa Udinese: secondo quanto si legge su 'Tuttosport' oggi in edicola, la società nerazzurra ha messo gli occhi su Seko Fofana, già accostato a Juventus, Milan e Roma in Serie A. Tra le ipotesi alternative in casa Inter vi sono Benassi e Pellegrini.

S.D.