Torino, buone notizie in difesa

02/03/2017 14:26

TORINO CARLAO CASTAN / L'emergenza difensiva che ha caratterizzato le ultime settimane del Torino sta per concludersi. Come riporta una nota del club, infatti, nella seduta di allenamento odierna, Carlao e Castan hanno svolto il lavoro tecnico-tattico con i compagni e poi hanno chiuso la sessione con un programma specifico. I due calciatori lavorano alacremente per tornare completamente a disposizione di Mihajlovic. Nell'ultimo impegno con la Fiorentina, anche Rossettini si è rivisto in campo per uno spezzone di gara.

M.D.A.