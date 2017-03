Lazio-Roma, apprensione Nainggolan

01/03/2017 23:49

LAZIO ROMA NAINGGOLAN / Radja Nainggolan stasera non è stato di certo quello ammirato contro l'Inter ma la sua importanza nella Roma non è sicuramente in discussione. Il calciatore ha giocato l'intera partita contro la Lazio e nel post gara - come raccolto dagli inviati di Calciomercato.it - è uscito dagli spogliatoi zoppicando leggermente. Non si dovrebbe trattare di nulla di grave e proprio per questo la sua presenza contro il Napoli non sembra, al momento, in dubbio.

M.S.