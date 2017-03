Calciomercato Torino, si lavora per il rinnovo di Bonifazi

01/03/2017 20:14

CALCIOMERCATO TORINO / Torino al lavoro per blindare le sue giovani promesse. Come riporta 'Sky', il club di Cairo starebbe spingendo per il rinnovo di Kevin Bonifazi, calciatore di proprietà granata ma in prestito alla Spal. Il suo contratto scadrà nel 2018 ma ci sarebbero buone basi per l'accordo: decisiva, in tal senso, la volontà del calciatore. Ci sarebbero già stati due incontri tra Petrachi e l'agente, Michelangelo Minieri, per arrivare all'intesa. Tra dieci giorni è previsto un nuovo appuntamento.

M.D.A.