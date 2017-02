Juventus-Napoli, Sarri si affida al turnover: match mediatico già perso

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

28/02/2017 10:08

NAPOLI RISERVE SARRI / Il Napoli di Maurizio Sarri si ritrova al centro di mille polemiche, delle quali non riesce a liberarsi, a partire dal post gara della sfida contro il Real Madrid. Gli azzurri sono agli ottavi di Champions League, pronti alla doppia sfida contro la Juventus in Coppa Italia e attualmente terzi in campionato.

La situazione non sembrerebbe di certo drammatica ma, in una piazza emozionale come Napoli, si fa presto a distruggere quanto creato. Il calcio è fatto di episodi e, fosse entrato in rete il tiro nel finale di Mertens contro il Real, si starebbe forse parlando di tutt'altro al momento. Un 3-2 al 'Bernabeu' avrebbe dato altre speranze per la sfida del 'San Paolo', che per molti condannerà di certo gli azzurri, destinati a vincere la Coppa Italia o ad accettare l'etichetta di stagione fallimentare, che in tanti sono pronti a usare.

Juventus-Napoli, Sarri si affida alle riserve

Intanto però c'è un'altra sfida cruciale da affrontare. Nel tremendo periodo che attende gli azzurri , il primo passo falso è stato fatto contro l'Atalanta. Ora Sarri e i suoi dovranno fronteggiare la Juventus a Torino. Dal presidente De Laurentiis alla stampa, tante le pressioni sul tecnico, al fine di guardare alla totalità della rosa, variando maggiormente nelle scelte di formazione.

Da Maggio in difesa a Rog a centrocampo, per poi dare un turno di riposo a Insigne e Callejon in attacco, presentandosi allo 'Stadium' con Pavoletti e Giaccherini dal primo minuto. Queste le novità di formazione previste per la Coppa, optando per un turnover inevitabile, date le tante sfide ravvicinate. Impossibile però non pensare a un pericoloso messaggio lanciato alla società. Sarri e il suo Napoli faranno di certo tutto il possibile per ottenere un risultato positivo. Il tecnico però sembra impossibilato a vincere la sfida mediatica, parallela al campo. Qualora certi cambi dovessero dare ottimi frutti, sarebbe fin troppo facile per i suoi detrattori ribadire come certe scelte si sarebbero potute effettuare anche precedentemente. In caso di una sconfitta in trasferta invece, si potrebbe parlare di turnover provocatorio e disastroso, che avrebbe avuto più senso contro l'Atalanta.