Calciomercato Inter, pronta l'offerta per Emerson Palmieri

25/02/2017 12:32

INTER ROMA EMERSON / La sfida tra Inter e Roma potrebbe riservare sorprese non soltanto in campo. Il calendario porta a 'San Siro' uno dei giocatori più in forma del campionato in questo momento, Emerson Palmieri. Il giocatore, stando a quanto riportato da 'Asromalive.it', sarebbe nel mirino dell'Inter, che è alla ricerca di rinforzi per l'out mancino. Detto che l'obiettivo principale di Ausilio resta Ricardo Rodriguez, il giallorosso potrebbe far gola e di certo non rappresenterebbe un'alternativa di ripiego.

La cifra che l'Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto si aggira tra i 13 e i 15 milioni di euro. Una proposta che, qualora accettata, garantirebbe una ricca plusvalenza alla Roma.

L.I.