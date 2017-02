Serie B, colpaccio Bari: Benevento ko per la prima volta in casa

24/02/2017 23:02

BENEVENTO BARI - Colpo esterno del Bari, vittorioso con un pirotecnico 4-3 sul campo del Benevento, finora imbattuto tra le mura amiche del 'Vigorito'. Una doppietta di Galano trascina la formazione di Colantuono, avanti per 3-1 e raggiunta sul 3-3 ad inizio ripresa prima del secondo sigillo firmato dall'attaccante dei 'Galletti'.

Benevento-Bari 3-4

12' Lopez (BE); 14', 55' Galano; 23' Floro Flores; 39' rig. Salzano; 42' Cissé (BE); 49' Ceravolo (BE)



CLASSIFICA: Frosinone 48, Benevento 46*, Verona 46, Spal 45, Bari 40*, Cittadella 39*, Perugia 39, Spezia 38, Carpi 36, Entella 35, Novara 34, Ascoli 34, Avellino 32, Brescia 31*, Salernitana 32, Cesena 29, Vicenza 28, Pisa 28, Latina 26, Pro Vercelli 25, Ternana 23, Trapani 22. *Una partita in più

G.M.