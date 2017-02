Serie A, Roma-Torino 4-1: Dzeko, Salah, Paredes e Nainggolan affondano i granata

Federico Scarponi (@scarponifede)

19/02/2017 19:52

SERIE A ROMA TORINO 3-0 - Anche il Torino di Sinisa Mihajlovic deve piegarsi alla dura legge dell'Olimpico. La Roma, nel match delle 18, ottiene tra le mura amiche, l'ennesima vittoria interna nel 25esimo turno della Serie A.

Nella prima frazione di gioco, al 10', la formazione di Spalletti trova la prima rete grazie al solito Dzeko che, servito da Nainggolan, batte Hart con un rasoterra dal limite dell'area di rigore. Raddoppio dopo soli 8 minuti firmato Salah: Strootman serve Dzeko, Barreca lo anticipa finendo però con servire l'egiziano, il cui mancino al volo si insacca nell'angolino alla sinistra del portiere inglese. I 'Granata' cercano quindi di alzare il baricentro e sfiorano la rete, al 40', grazie alla bellissima conclusione al volo di Lukic: il pallone per, fischia di poco alla sinistra di Szczesny.

Nella ripresa si riparte con lo stesso 'leitmotiv' della fase finale del primo tempo: il Toro spinge molto ma crea poco, la Roma, cinica, trova la terza rete con un violento e chirurgico destro dalla distanza di Paredes. Al 77' poi, da registrare un'ottima azione personale di Dzeko che prova la percussione centrale, concludendo però l'azione con una conclusione direttamente in curva. A 6 minuti dalla fine, Maxi Lopez trova il terzo gol consecutivo personale nelle ultime tre gare contro i giallorossi, grazie ad un preciso diagonale vincente su servizio di Zappacosta.

Ma la Roma non è appagata: Totti entrato al posto di Dzeko, controlla il pallone in area e lo scarica indietro per Nainggolan, la cui conclusione di interno destro non lascia scampo ad Hart.