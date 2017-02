19/02/2017 15:40

PESCARA GENOA HILJERMARK / E' durato solamente 30 minuti la partita di Hiljermark. Il centrocampista ex Palermo è stato sostituito da Juric con il Genoa sotto 2-0 a Pescara. A pagare per il parziale negativo è stato il calciatore ex rosanero: i risultati però non si sono visti, il Pescara di Zeman è andato addirittura sul 3-0.

M.S.