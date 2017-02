Juventus, sorpresa bianconera: torna Andrea Pirlo!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

19/02/2017 08:50

PIRLO JUVENTUS / La 'bomba' del giorno arriva dalle colonne dell'edizione odierna di 'Tuttosport': Andrea Pirlo tornerà alla Juventus. Secondo il quotidiano torinese, però, non lo farà da calciatore: il regista classe 1979 del New York City FC, infatti, farà ritorno in bianconero a fine 2017 (quando terminerà la sua terza stagione col club di Major League Soccer) per ricoprire il ruolo di ambasciatore della Juve. Pirlo, che ha lasciato la Juventus dopo la finale di Champions League del 2015, sta mettendo a punto l'intesa per diventare il 'grimaldello' bianconero sul mercato americano.