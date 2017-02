Juventus-Palermo, Allegri punta la Champions: "Inferiori a nessuno. Bonucci? Ecco cosa è successo"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

JUVENTUS PALERMO ALLEGRI / È una Juventus stratosferica. Con quattro reti i bianconeri sbrigano la pratica Palermo nell'anticipo della 25a giornata e si presentano al meglio in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Al termine del match, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha commentato la gara ai microfoni di 'Sky' soffermandosi anche sullo 'scambio di opinioni' piuttosto acceso con Leonardo Bonucci nel finale.

MODULO - "Ci sono giocatori con caratteristiche diverse, abbiamo iniziato con Pjaca a destro e Sturaro a sinistra, poi ho cambiato. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo allentato un po' la tensione dopo l'1-0, poi alla fine questo gol che si poteva evitare.

PJACA - "Oggi ha fatto una buona partita, ha lavorato per la squadra. é un giovane che deve crescre, non dimentichiamoci che viene da un campionato a bassa intensità dove bastava il suo talento, in Italia è diverso. E' solo un periodo di adattamento. Diamogli tempo di fare uno scalino alla volta e diventerà un buon giocatore".

LITE CON BONUCCI - "Ho tre giocatori che mi avevano chiesto il cambio, quindi c'è stata un'incomprensione e tutto lì. E' finita in quel momento. Nello spogliatoio l'ho visto e non è successo assolutamente niente".

PJANIC - "Stasera è stato fuori per questo problema sopra la caviglia che gli dava fastidio. Avevo bisogno che Marchisio recuperasse condizione e a livello mentale, sono contento per il suo gol. E' stata una bella serata ed un salto in avanti. Pjanic è un giocatore importante che sta facendo bene, ci dà qualità e schermo davanti la difesa. Ho giocatori importanti e giocando a due, uno deve rimanere fuori".

BEL GIOCO - "Ci sono stati sprazzi di bel gioco, ma bisogna continuare su quel sistema lì e quell'intensità di gioco. Per me ci sono ancora margini di miglioramento".



PORTO - "Difficilmente cambieremo, a meno che non succeda qualcosa di strano. In questo momento loro stanno bene, subiscono pochi gol e ripartono bene. E' una squadra che lascia anche un possesso agli avversari, ha gente veloce che non dà riferimenti e dobbiamo stare attenti. Poi sono sempre avversari pericolosi, sono abituati a giocare queste partite".

CHAMPIONS LEAGUE - "Gap con le prime d'Europa? Nella testa non bisogna averne. Dobbiamo essere consapevoli di noi stessi e delle nostre forze, sapendo delle difficoltà che avremo avanti. Più vai avanti e più sfiderai giocatori di altissima qualità. Basta vedere il Bayern e Psg che hanno una velocità di gioco straordinaria. Noi dobbiamo migliorare, ma non ci sentiamo inferiori a nessuno".

FUTURO ALL'ARSENAL? - "L'inglese ho smesso di studiarlo".