Gossip, Gomez non mantiene la promessa: "Mi dite i risultati?"

14/02/2017 23:44

GOSSIP GOMEZ SAN VALENTINO CHAMPIONS LEAGUE / Il 'Papu' Gomez aveva ideato un ingenioso piano per vedersi PSG-Barcellona. Ma alla fine si è dovuto 'arrendere' alla volontà della compagna di festeggiare il San Valentino fuori a cena. Una 'sconfitta' che l'esterno dell'Atalanta ha voluto commentare in maniera scherzosa sul proprio profilo di 'Instagram': "Il maschio alpha (riferendosi a sé stesso, ndr). Qualcuno mi può dire i risultati delle partite? Happy valentine's day per tutti ! #senzac******i #senzachampions #maschioalfadovesei (?). Linda ti amo!". Insomma: quando c'è un post del numero 10 orobico la certezza è che c'è sempre da ridere!

D.G.