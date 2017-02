14/02/2017 22:18

CALCIOMERCATO INTER CONTI ATALANTA / Andrea Conti giura fedeltà all'Atalanta. "Penso solo ai nerazzurri. Non ho motivo di andare via, voglio continuare a fare cose importanti per questa società", ha dichiarato attraverso le colonne dell''Eco di Bergamo'. Il terzino classe 1994 è una delle sorprese di questo campionato tanto da essere finito nel mirino di Inter, Juventus e Napoli.

D.G.