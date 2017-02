ZONA MISTA - Lazio-Milan, de Vrij: "Un pari che sa di sconfitta"

dall'inviato Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

13/02/2017 23:34

LAZIO MILAN ZONA MISTA DE VRIJ / La Lazio si fa raggiungere nel finale dal Milan e butta al vento due punti. Un pareggio che non è andato giuù a Stefan de Vrij: "È come una sconfitta. Hanno fatto due tiri e un gol. Cosa è successo sul gol? Suso è stato bravo in aerea a girarsi velocemente. Marchetti? Non so come sta, il suo problema ci ha colto di sorpresa”, ha dichiarato l'olandese ai cronisti in zona mista tra i quali l'inviato di Calciomercato.it.

