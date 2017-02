Serie A, Lazio-Milan: le probabili formazioni

13/02/2017 11:54

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN / La 24esima giornata del campionato di Serie A si chiude stasera con la scontro diretto in chiave europea tra Lazio e Milan. Da una parta Inzaghi deve scegliere chi tra Lulic (favorito) e Keita completerà il tridente d'attacco. Dall'altra Montella dovrebbe mandare in panchina sia Bacca che Lapadula lanciando Deulofeu come falso nove. Ecco le probabili formazioni.

LAZIO (4-3-3): Marchetti; Basta, De Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savix; Anderson, Immobile, Lulic. All. Inzaghi

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Gomez, Vangioni; Bertolacci, Locatelli, Pasalic; Suso, Deulofeu, Ocampos. All. Montella

ARBITRO: Damato di Barletta

M.R.