Fantacalcio, 'caso' Consigli: "Il rigore l'ho parato, chiedete a Inglese!"

13/02/2017 10:37

FANTACALCIO CONSIGLI INGLESE / Non è stata una buona giornata di campionato per i fantallenatori che avevano Consigli tra i pali. Il portiere del Sassuolo ha subito tre gol contro il Chievo, ma c'è un giallo sul calcio di rigore finito sul palo. Rispondendo ad un tifosi su Instagram, infatti, l'estremo difensore neroverde rivendica la parata sul tiro dal dischetto: "L'ho parato... chiedete a Inglese comunque... che si è vendicato con gli interessi". La 'Gazzetta dello Sport', tuttavia, non è stata dello stesso avviso e non ha concesso il bonus a Consigli.

M.R.