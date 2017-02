Calciomercato Roma, Gyomber verso la Russia

12/02/2017 18:50

CALCIOMERCATO ROMA / Norbert Gyomber si allontana dal Pescara. Il calciatore non ha preso parte al match perso oggi contro il Torino a causa di motivi disciplinari. Così, riporta 'Sky', per Gyomber potrebbe presto aprirsi la strada che porta al Terek di Groznyj: il calciatore è in attesa della firma, ma l'affare è bloccato per problemi di visto. Le dirigenze starebbero lavorando in queste ore per chiudere sulla base di un prestito fino a giugno al club russo; in alternativa c'è la Lokomotiv. Il cartellino del difensore classe '92 è ancora della Roma, che in estate lo ha ceduto in prestito agli abruzzesi.

M.D.A.