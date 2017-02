Atalanta, Gasperini: "Ho avviato una svolta. Ecco cosa ho detto a Gagliardini"

10/02/2017 10:43

ATALANTA GSPERINI INTER / Gian Piero Gasperini è l'allenatore del momento nel calcio italiano. La sua Atalanta, a suon di vittorie e belle prestazioni, si è portata nei piani alti della classifica, sognando così l'accesso a una competizione europea. Il tecnico ha fatto il punto in una lunga intervista: "Sicuramente ho avviato una svolta. Ma ho solo seguito le indicazioni del presidente - esordisce al 'Corriere della Sera' - Un’Atalanta molto legata al settore giovanile e al territorio, simbolo di una città e di una grande provincia. Hanno evocato l’Athletic Bilbao. Ci può stare, anche se le istanze di base sono molto diverse. 'Stile Atalanta'? L’ho sempre l’ammirato anche prima. Le confesso che dopo Genova volevo fermarmi un po’. Poi ho capito che il destino mio e quello dell’Atalanta erano fatti per unirsi. Europa? Vinto lo scudetto della salvezza, ci proviamo".

L'INIZIO - "E' stato un avvio difficile. Io pensavo già di lanciare i nostri giovani, ipotizzavo però una transizione soft. Le difficoltà hanno accelerato i tempi e generato la sterzata decisiva. In Italia si tarpano troppo le ali ai giovani, come se noi seniores non sbagliassimo mai... Forse la generazione dei padri dovrebbe farsi delle domande. Si pensa solo al 'mordi e fuggi', non a costruire".

GAGLIARDINI - "Se me lo aspettavo così all’Inter? Me lo auguravo: ha avuto un’evoluzione fantastica e quando l’ha cercato l’Inter ormai aveva rotto gli argini... Io gli ho detto: “vai e non giocare da ragazzo, abbi poca riverenza, è una piazza che non perdona”. L’ha fatto. Poi, chiaro, per sfondare bisogna avere i grandi mezzi tecnici che ha lui. Speravo rimanesse altri sei mesi proprio per compiere l’ultimo step: il gol. Ha le caratteristiche per farne tanti".

INTER - "Se dovesse mai ricapitarmi, farei in un altro modo. Forse non ero pronto. Sa, io non sono mai stato un tecnico normale: le mie idee e il mio modo di allenare sono sempre stati borderline, fuori dal comune. Una fortuna se le cose vanno bene, un problema se vanno male. L’Inter era in una fase difficile, ho un sacco di attenuanti. Ma, considerando com’ero solo, avrei potuto essere diverso. Sono stato troppo accomodante, pensavo di potere conquistare l’ambiente strada facendo".

M.D.A.