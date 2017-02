Calciomercato Fiorentina, la rivelazione dell'agente di Nandez: "In estate vicini ai viola"

07/02/2017 21:04

CALCIOMERCATO FIORENTINA AGENTE NANDEZ / Naithan Nandez è stato vicinissimo all'approdo in Serie A. "In estate non abbiamo trovato l'accordo con la Fiorentina - ha spiegato l'agente del centrocampista del Penarol, Pablo Bentancur - Con Corvino e Carlos Freitas avevamo fatto tutto, poi è saltata alla fine. Il Penarol poi ha anche rifiutato un'offerta dai Red Bull. Non abbiamo rinnovato con il Penarol che ora ha necessità di vendere il giocatore".

Il procuratore ha poi parla del futuro del ragazzo classe 1995: "Naithan è un giocatore importante, è il capitano più giovane di tutta la storia del Penarol. È comunitario, a giugno – quando avrà un solo anno di contratto – non ci saranno problemi per arrivare in Europa. Il suo calcio è l'Italia". Come vi abbiamo svelato, a gennaio sia Atalanta che Genoa - oltre ai viola - si sono interessati a Nandez.

D.G.