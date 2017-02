Calciomercato, epopea Caceres. Dalla Roma al Milan: 27 squadre in 13 mesi

Maurizio Russo

CALCIOMERCATO CACERES / Domani sarà un anno esatto dall'ultima partita ufficiale di Martin Caceres. Era il 3 febbraio 2016: la Juventus vinse in casa 1-0 contro il Genoa, ma il difensore uruguaiano dovette uscire al minuto 63 per la rottura del tendine d'Achille che lo costringerà ai box fino al termine della stagione. Negli ultimi 13 mesi, tuttavia, il suo nome è stato sempre al centro del calciomercato. A gennaio dell'anno scorso, in scadenza di contratto con i bianconeri, si parlò di uno scambio con Ranocchia all'Inter, poi fu la Roma a fare un tentativo, ma Allegri si impose: voleva che restasse fino al termine della stagione. Dal primo febbraio, però, avrebbe potuto accordarsi per la stagione successiva da svincolato e le pretendenti non mancavano: oltre a nerazzurri e giallorossi, Milan, Liverpool, Monaco, Besiktas e Fenerbahce. Non solo, la Juve gli propose il rinnovo del contratto a cifre ridotte. A marzo spuntò la pista Napoli e si vociferò addirittura di un'opzione da parte del club partenopeo per il difensore uruguagio. Il mese successivo, invece, la Roma tornò in pole dopo l'incontro tra il suo agente Fonseca ed il direttore sportivo Sabatini. In seconda fila restavano comunque i due club meneghini. Maggio 2016, Caceres sembra aver trovato l'accordo con i giallorossi ed in conferenza stampa lo stesso Ds capitolino non smentisce: "E' un'ipotesi, come altre, ma non è un affare chiuso".

A giugno, a campionato finito, Caceres non ha ancora trovato una nuova squadra. Un pensiero su di lui lo fa il presidente Giulini, che lo vorrebbe nel suo Cagliari neopromosso. Gli arriva anche un'offerta della Fiorentina, ma è ancora la Roma che sembra ad un passo dal metterlo sotto contratto, tanto che gli propone un triennale con clausola 'speciale' legata alle sue condizioni fisiche. A luglio c'è anche la prima pista spagnola, ma i medici del Valencia non danno il benestare al suo ingaggio. Intanto Caceres torna a parlare: "Dove vado? Ancora non lo so, ma di certo non vado alla Roma". Sfumato l'approdo nella Capitale, in pole torna il Napoli. Agosto è un mese caldissimo: il patron De Laurentiis vede il suo procuratore, ma ancora non si trova l'accordo e si fa avanti anche l'Udinese. Negli ultimi giorni l'uruguaiano rompe di nuovo il silenzio: "Ci sono delle trattative in corso, vedremo. Intanto mi continuo ad allenare, aspettando novità nei prossimi giorni. Inter e Milan mi cercano? Questa zona mi piace molto, per questo motivo mi trovo ancora qui...". Un messaggio che i nerazzurri non raccolgono, perplessi per le sue condizioni. Un sondaggio lo fa pur l'Espanyol, ma niente di più.

Il mese successivo il Cagliari fa un altro tentativo per portarlo in Sardegna, poi si parla di un suo possibile ritorno alla corte di Conte visti i problemi difensivi del Chelsea. Ma in Premier League sono altri i club davvero interessati: Southampton, Sunderland, Swansea e, soprattutto, West Bromwich, che sembrava aver strappato il suo 'sì'. Da ottobre ottiene il permesso di allenarsi alla Pinetina, ma il suo futuro sembra in Turchia, dove sono certi che firmerà con il Besiktas. Il mese successivo è il Marsiglia a fargli la corte: Rudi Garcia deve fare i conti con la concorrenza del Malaga, del Getafe e del Rayo Vallecano (queste ultime due militano nella Serie B spagnola). A dicembre Fonseca parla di nuovo del suo assistito: "Caceres interessa a tanti, compresi l'Atletico Mineiro ed il Flamengo in Brasile. Ci sono delle chance anche che rimanga in Europa: piace all'Inter e ad altre formazioni importanti". C'è anche la possibilità che torni a giocare in patria con il Nacional Montevideo, ma non se ne fa niente. A gennaio di quest'anno trova finalmente una squadra, i turchi del Trabzonspor: le visite mediche ancora una volta fanno però saltare l'affare. Il calciomercato Serie A torna a pensare a lui, in particolare la Fiorentina. E anche in Inghilterra c'è una nuova opzione che porta al Crystal Palace, tanto che il manager Allardyce ammette: "Cacerese mi piace, può arrivare anche a mercato chiuso". Gli ultimi rumors lo vogliono ancora ai rossoneri dopo i ko di De Sciglio e Antonelli: stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, al momento Milan e Caceres non sono vicinissimi, ma stanno lavorando per accorciare le distanze. Servirà poi l'ok della futura proprietà cinese e il buon esito delle visite mediche.