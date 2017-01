Udinese-Milan, De Paul: "Ho già chiesto scusa a De Sciglio"

30/01/2017 17:50

UDINESE MILAN DE PAUL DE SCIGLIO - Partita dai due volte quella di domenica contro il Milan per Rodrigo De Paul. Oltre al gol decisivo, il centrocampista argentino dell'Udinese si è reso protagonista in negativo per un brutto fallo a De Sciglio, con il milanista che per alcune settimane sarà costretto ai box per infortunio: "E' stato importante il gol perché la squadra ha vinto, ma è anche vero che stavo aspettando da tempo di segnare dopo la rete in Coppa Italia - ha dichiarato De Paul, alla prima rete in Serie A, al sito ufficiale dell'Udinese - Per fortuna è arrivato. E’ stata una giocata iniziata da Thereau, Jankto mi ha dato una bella palla, per fortuna Donnarumma non ci è arrivato ed è stato bellissimo esultare sotto i tifosi che ci appoggiano sempre e da tre partite non potevano festeggiare. Oggi festeggiamo, ma da domani bisogna iniziare a pensare al Chievo: siamo a pari punti e sarà una gara importante per dare continuità. Il fallo su De Sciglio? Gli ho già chiesto scusa, non sono il tipo di giocatore che entra per fare male all'avversario".

G.M.