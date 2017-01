Calciomercato Chievo, Maran sul futuro: "Vorrei ambire a obiettivi diversi"

30/01/2017 10:54

CALCIOMERCATO CHIEVO / Rolando Maran felice per il momento del suo Chievo, reduce dalla vittoria all''Olimpico' contro la Lazio. Il tecnico ha parlato anche dei suoi progetti futuri: "Vivo bene in provincia, ma ho anche la fortuna di vivere in una grande società come il Chievo, che è una delle poche da più tempo in Serie A - le sue parole a 'Radio 1' - Ovvio che ognuno di noi abbia l'ambizione di misurarsi in campionati diversi e con obiettivi diversi. L'allenatore deve avere il 'fuoco' dentro che fa sì di volersi migliorare".

M.D.A.