Inter-Bologna, Palacio: "Peccato per il gol. Murillo? Tanta roba"

17/01/2017 21:57

INTER BOLOGNA PALACIO / Il primo tempo di Inter-Bologna, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si è chiuso con i nerazzurri avanti 2 a 1. Una delle due reti è stata messa a segno da Palacio: "Peccato per il gol alla fine - ammette l'attaccante argentino ai microfoni di 'Rai Sport' al termine della prima frazione di gioco - Stiamo dispuntando una partita molto buona, dobbiamo continuare così. Mancano, però, ancora 45 minuti e non dobbiamo perdere concentrazione. Murillo? tanta roba e grande gol".

M.S.