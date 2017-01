Calciomercato Roma, Alberto De Rossi: "Su Marchizza alla Sampdoria..."

17/01/2017 11:47

CALCIOMERCATO ROMA ALBERTO DE ROSSI / A margine di un evento a Trigoria legato ad uno sponsor, l'allenatore della Roma Primavera Alberto De Rossi ha parlato ai cronisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it: "C'è sintonia con Spalletti. Marchizza alla Sampdoria? Non ne so nulla. Pochi in prima squadra?Poche piazze possono aspettare".

Come rivelato in anteprima da Calciomercato.it, la Roma sta valutando in questi giorni il futuro di Riccardo Marchizza, nel mirino di Atalanta, Chievo, Sassuolo e Sampdoria.

S.D.