Calciomercato Lazio, Tare: "Acquisteremo in attacco solo ad una condizione"

15/01/2017 14:56

CALCIOMERCATO LAZIO TARE EL GHAZI / A pochi istanti dal calcio di inizio di Lazio-Atalanta, il ds biancoceleste Igli Tare è stato intercettato dai microfoni di 'Premium Sport': "Oggi uno spareggio? È presto per parlarne, siamo solo alla prima di ritorno. È comunque una partita importante che bisogna vincere. L'Atalanta è una squadra organizzata e Gasperini sa usare benissimo le risorse della società. Noi dobbiamo continuare sulla strada percorsa finora".

Infine un commento sui possibili movimenti di calciomercato: "El Ghazi? Sono solo voci che non voglio commentare. Ci muoveremo solo in attacco e solo se faremo una cessione". L'esterno dell'Ajax non è l'unico giocatore accostato alla Lazio: per l'attacco c'è Iwobi dell'Arsenal.

D.G.