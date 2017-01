Palermo, Zamparini tuona: "Naufragio completo! Corini? Contano i fatti"

11/01/2017 23:56

PALERMO ZAMPARINI CORINI / Maurizio Zamparini deluso per le prestazioni del suo Palermo. Il presidente ha fatto il punto sulla stagione dei siciliani, in piena lotta per non retrocedere: "Quest'anno il Palermo è un naufragio completo, un vero e proprio iceberg, un disastro - spiega a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Credevo nella pazzia di De Zerbi, poi le cose non sono andate bene ed ho cambiato, non sono decisioni facili. Con De Zerbi, speravo di poter fare ripercorrere la strada del Wolfsburg, che vinse lo Scudetto dopo essersi salvato l’anno prima. Ma ha perso tante partite consecutive ed è stato inevitabile. Corini? Mi fa piacere che la squadra stia con l’allenatore, ma poi contano anche i fatti". Corini ha pensato concretamente all'idea della dimissioni, ma ora tocca a Zamparini prendere una decisione definitiva sulla panchina rosanero.

MERCATO - "Nestorovski non andrà via, Hiljemark vuole andare via e se troviamo una squadra, potrebbe trasferirsi altrove; per ora, non ho avuto offerte concrete. L'anno scorso ho ammirato la retrocessione del Verona, i loro tifosi li hanno applauditi fino all'ultimo, quindi meritano la risalita. Si può pure retrocedere e poi risalite. Il Palermo è in vendita dall’anno scorso, ma mancano gli acquirenti. Ho offerto il Palermo ai palermitani, americani, cinesi, ho pensato ad un azionariato popolare ma non è semplice".

M.D.A.