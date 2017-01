Calciomercato Juventus, Bentancur in bianconero: tutto rinviato!

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

11/01/2017 12:55

JUVENTUS BENTANCUR SCHELOTTO - Rodrigo Bentancur alla Juventus: un matrimonio che si consumerà nel calciomercato estivo. Dal Boca Juniors, infatti, arriva una netta chiusura per il calciomercato Juventus sull'arrivo a Torino già nella sessione invernale del 19enne talento uruguaiano. Bentancur sarà impegnato nelle prossime settimane al Sub-20 in Ecuador, con le due società che avrebbero raggiunto l'accordo per 9,5 milioni di euro più bonus per il passaggio del giocatore alla corte di Allegri.

Calciomercato Juventus, Schelotto sul futuro di Bentancur

Stando a sentire però Guillermo Barros Schelotto, allenatore del Boca Juniors, il tutto si concretizzerà non prima del prossimo giugno: "Ho parlato con Angelici della possibilità emersa nei giorni scorsi, cioè che Bentancur possa trasfeirsi alla Juventus in questa sessione di mercato. Ma il presidente mi ha rassicurato sulla questione: mi ha detto che dopo aver ceduto Tevez in Cina, non venderà nessun big fino all’estate - ha spiegato Schelotto a 'Tuttosport' - Rodrigo per noi è importante, ne abbiamo bisogno per rimanere in testa alla classifica e vincere il campionato".

Come scrive però il quotidiano torinese, le porte per uno sbarco anticipato di Bentancur sotto la Mole non sarebbero completamente chiuse. L'arrivo con sei mesi d'anticipo del centrocampista resterebbe sempre un'idea concreta nelle stanze di Corso Galileo Ferraris, vista soprattutto la difficioltà di piazzare un altro colpo sul mercato dopo l'arrivo di Rincon. Gli ottimi rapporti tra Juve e Boca potrebbero facilitare il tutto, con la 'Vecchia Signora' che ha più volte ribadito la volontà di acquisire il cartellino di Bentancur dopo l'opzione maturata nell'estate 2015 per l'affare Tevez. Il baby talento, eventualmente, potrebbe però sbarcare a Torino non prima di metà febbraio, dopo la fine del Sub-20 con la maglia dell'Uruguay.