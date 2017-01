Calciomercato Palermo, Micciché: "La squadra ha dei limiti. Spero Corini resti"

10/01/2017 17:49

CALCIOMERCATO PALERMO MICCICHE' CORINI / Panchina bollente in casa Palermo dove la posizione di Corini appare in bilico. Il vicepresidente dei rosanero, Guglialmo Micciché, in conferenza stampa ha confermato al fiducia al tecnico: "Corini è il nostro allenatore e vogliamo continuare con lui. Ha ereditato un Palermo in condizioni critiche: Zamparini dà tutte le responsabilità al tecnico, ma questa squadra ha dei limiti e stiamo lavorando sul mercato. La situazione di classifica è critica e il presidente è convinto che un cambio di tecnico dia sempre una scossa. Spero che Corini resti".

Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la posizione di Corini dovrebbe essere congelato fino alla sfida contro il Sassuolo.

B.D.S.