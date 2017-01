Argentina, distrutta la statua di Lionel Messi!

10/01/2017 11:01

STATUA MESSI / Una statua dedicata a Lionel Messi è stata distrutta da ignoti a Buenos Aires nella notte argentina. Questa mattina alcuni passanti si sono accorti che la scultura era stata spezzata a metà e le foto sono finite subito su internet, facendo rapidamente il giro del mondo. La statua era stata inaugurata appena sei mesi fa per festeggiare i prossimi Giochi della Gioventù in programma nel 2018, Secondo quanto riferito da fonti istituzionali all'agenzia DPA, il Comune di Buenos Aires si è già attivato per avviare il restauro.

S.D.