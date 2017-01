Calciomercato Serie B, da Floccari a Lodi: le trattative del 9 gennaio

09/01/2017 10:53

CALCIOMERCATO SERIE B / Su Calciomercato.it torna il quotidiano appuntamento con il focus sulle principali trattative che riguardano le formazioni di Serie B. Tra i club più attivi c'è senza dubbio l'Avellino, che ha praticamente chiuso gli ingaggi di Laverone dalla Salernitana e di Gucher dal Frosinone con il quale si sta discutendo anche per lo scambio di attaccanti Cocco-Mokulu. Non è da meno il Bari che in attacco proverà a prendere almeno uno tra Galabinov e Floccari (su cui però è in vantaggio la Spal), mentre sulla linea mediana piacciono Greco, Buchel e Lodi per il quale c'è da battere la concorrenza della Ternana.

Restando in casa Ternana, si prova il doppio colpo in Serie A: il difensore Vitturini del Pescara e l'attaccante Insigne jr del Napoli. Anche la Salernitana prova a pescare nella massima serie, in particolare il giovane Lombardi della Lazio ed il portiere Gomis, attualmente al Bologna. Il Pisa è sulle tracce di Zanon della Pistoiese, mentre il Cittadella vuole Angiulli della Reggiana. La Pro Vercelli rischia di perdere Mammarella finito nel mirino del Parma, mentre Perucchini potrebbe lasciare il Benevento e ripartire dal Lecce.

M.R.